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26.11.2021 09:20

АО "РЭС" наградили за вклад в развитие движения студенческих отрядов

24 ноября 2021 года в киноконцертном комплексе им. Маяковского прошло торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Новосибирского регионального штаба. На мероприятии были подведены итоги сезона, представлен годовой отчет о работе отрядов, а также вручены награды отличившимся бойцам и отрядам, различным образовательным учреждениям и наиболее активным работодателям, всесторонне поддерживающим это студенческое движение.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В ходе торжественной церемонии акционерному обществу "Региональные электрические сети" было вручено Благодарственное письмо мэра Новосибирска за большой вклад в развитие движения студенческих отрядов города.

Эта награда стала очередным подтверждением успешного и плодотворного сотрудничества АО "РЭС" и регионального отделения "РСО", которое продолжается вот уже 7 лет. Вклад компании в этом направлении неоднократно был отмечен на всех уровнях. Наряду с Благодарственными письмами мэра города Новосибирска аналогичные награды энергетики получали от губернатора области и Законодательного собрания.

Предприятие ежегодно выступает с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов для работы в период летних каникул. И даже сложная эпидемиологическая обстановка и ограничения, связанные с угрозой распространения COVID-19, не помешали продолжению этой доброй традиции. В 2021 году в филиалы и аппарат управления АО "РЭС" трудоустроены 38 бойцов НРО МООО "РСО", которые выполняли работы практически по всем основным направлениям производственной деятельности предприятия.

За время трудовой вахты бойцы энергетического студенческого отряда смогли на практике воспользоваться теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения, и побывать на различных объектах электросетевого комплекса. А самое главное - ребята почувствовали себя причастными к выполнению важнейшей задачи компании - обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

В целом АО "РЭС" уделяет самое пристальное внимание вопросам взаимодействия со студенческим сообществом, ведь это не только важная часть планомерной работы по формированию кадрового резерва предприятия за счет привлечения молодых высококвалифицированных специалистов, но и инструмент популяризации профессии "энергетик".

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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