Генпрокуратура проверит управление Ростехнадзора после ЧП в кузбасской шахте

После указания Генпрокурора Игоря Краснова о проведении масштабных проверок на шахтах Кузбасса, прокуроры проверят также исполнение закона и порядок рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуроры в ходе проверки дадут оценку полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа. После чего при наличии оснований будут подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования.

Как отметили в пресс-службе ход и результаты проверки находятся на контроле в Генеральной прокуратуре. В данный момент уже возбуждены уголовные дела по статьям УКРФ о нарушении промышленной безопасности и халатности. В четверг были задержаны директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель, начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

Причиной гибели горняков, по предварительным данным, стал взрыв метана. Официально погибшими считаются 46 шахтеров и пять горноспасателей. В пятницу утром, считавшийся погибшим шестой горноспасатель, самостоятельно вышел на поверхность и был госпитализирован в тяжелом состоянии.