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26.11.2021 14:10
Рубрика: Власть

Матвиенко: Трагедию в Кузбассе приняли близко к сердцу все россияне

Текст: Дмитрий Гончарук

Трагедию на кузбасской шахте "Листвяжная", где погибли шахтеры и спасатели, приняли близко к сердцу все россияне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Мы все глубоко потрясены трагедией на шахте "Листвяжная", погибли шахтеры, погибли спасатели, в Кузбассе объявлен трехдневный траур. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родными и близким, жителям Кемеровской области. Скорблю вместе с вами. Это большая потеря, огромная потеря, которую близко к сердцу приняли все граждане нашей страны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам 53 пленарного заседания МПА СНГ.

По предварительным данным, 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области взорвался метан. Погибшим объявлен 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек.

В регионах Власть Работа власти Происшествия ЧП Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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