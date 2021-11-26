Матвиенко: Трагедию в Кузбассе приняли близко к сердцу все россияне

Трагедию на кузбасской шахте "Листвяжная", где погибли шахтеры и спасатели, приняли близко к сердцу все россияне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы все глубоко потрясены трагедией на шахте "Листвяжная", погибли шахтеры, погибли спасатели, в Кузбассе объявлен трехдневный траур. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родными и близким, жителям Кемеровской области. Скорблю вместе с вами. Это большая потеря, огромная потеря, которую близко к сердцу приняли все граждане нашей страны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам 53 пленарного заседания МПА СНГ.

По предварительным данным, 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области взорвался метан. Погибшим объявлен 51 человек, в том числе 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек.