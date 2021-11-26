Правительство РФ займется поддержкой семей жертв трагедии на шахте "Листвяжная"

Вопросами поддержки семей погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" займется правительственная комиссия под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом", - подчеркнул он.

Заседание кабмина началось с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии. "Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе. Вместе с вами переживает вся страна", - сказал Мишустин.