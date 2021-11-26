В Кузбассе на шести шахтах обнаружены нарушения

В Кузбассе шесть шахт не прошли проверку на взрывоопасность.

- Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки на взрывоопасность, которую поручили провести губернатор Сергей Цивилев и Генпрокуратура РФ после инцидента на шахте "Листвяжная", - сообщает ТАСС.

Напомним, после взрыва на шахте "Листвяжная" власти Кузбасса распорядились безотлагательно проверить все забои в регионе, занимающиеся добычей угля и руды.

Будет ли приостановлена работа горных выработок, на которых нашли нарушения, пока неизвестно.

,