Популярное обезболивающее поставило под угрозу жизнь морских обитателей

Диклофенак - компонент, который часто используется в обезболивающих препаратах, оказался опасен для морских обителей. К такому выводу пришла научная группа, в которую вошли исследователи из Петербурга и Харбина.

Как сообщают в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре РАН, исследователи которого вошли в научную группу, в водоемы лекарственный препарат попадает через систему канализации. Особенно высокие концентрации вещества могут накапливаться зимой и осенью при низкой солнечной активности.

В рамках эксперимента ученые поместили раков в емкости, где концентрация диклофенака была в 10 тысяч раз выше, чем вблизи Петербурга. В природе такой концентрации нигде не встречается, но перед учеными была задача в короткие сроки выяснить влияние препарата на морских обитателей.

Довольно быстро у раков начались проблемы с кишечником, которые привели к летальному исходу. Исследование показало, что первой страдала кишечная микрофлора, также у раков был зафиксирован оксидативный стресс, подрывавший организм на клеточном уровне.

Результаты изыскания опубликованы в журнале Chemosphere.

Но исследование на этом не закончено. Следующим этапом станет изучение минимальной концентрации диклофенака, с которой начинаются негативные последствия для морских обитателей.

Опасности подвергаются не только морские обитатели, отмечают в СПб ФИЦ РАН. Ученые не исключают, что лекарственный компонент может оказывать негативное влияние и на людей.