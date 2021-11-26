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26.11.2021 08:38
Рубрика: Власть

В Поморье ввели исключения для применения QR-кодов

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В указ губернатора Архангельской области об усилении ограничительных мер, препятствующих дальнейшему росту числа заболеваний коронавирусом на территории региона, внесены отдельные уточнения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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В новой версии документа устанавливается исключение в части предъявления QR-кодов: если организация общественного питания обеспечивает своих работников едой, то им не требуется предъявлять документы, предусмотренные указом. Аналогичное исключение устанавливается для сотрудников и учащихся образовательных организаций.

Пресс-служба также сообщает, что в обновленной версии указа губернатора Архангельской области появились пункты, носящие рекомендательный характер.

В частности, предпринимателям предлагается предоставлять сотрудникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дня отдыха по их письменному заявлению. При этом работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прохождение вакцинации, полученные в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Также работодателям рекомендовано предусматривать условия и порядок предоставления оплачиваемых дней отдыха в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

Жителям региона старше 65 лет, а также гражданам, имеющим предусмотренные указом хронические заболевания, рекомендовано посещать места продажи товаров с понедельника по пятницу в период с 10 до 14 часов. Аналогичная рекомендация по продаже товаров этим категориям северян предусмотрена для ИП и юридических лиц.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Вакцинация от коронавируса

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