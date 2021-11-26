Краевые власти планируют реконструкцию здания Краснодарского госцирка

Программа "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" будет увеличена почти на 13 миллиардов рублей.

Финансирование госпрограммы в 2021 году составляет 11,4 миллиарда рублей. Общий объем на 2021-2025 годы изначально был запланирован в сумме 62,7 миллиарда. После внесения изменений он составит более 75 миллиардов. Дополнительные 12 миллиардов 938 миллионов рублей распределят на период с 2022 по 2025 год.

- Сегодня мы говорим не о перспективах, а о планомерной работе. В рамках программы за девять месяцев этого года введены в эксплуатацию и приобретены девять объектов общественной инфраструктуры. Среди них плавательный бассейн в Кореновске, сельский Дом культуры в станице Динской, - подчеркнули в министерстве экономики Краснодарского края.

Также будут увеличены объемы финансирования, за счет которых планируется реконструкция здания Краснодарского государственного цирка и строительство спортивного центра в станице Динской.