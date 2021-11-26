На Кубани браконьер случайно застрелил друга в заповеднике

На территории природного зоологического заказника "Белореченский", который находится в одноименном районе Краснодарского края, один браконьер нечаянно застрелил другого. Как сообщили в пресс-службе минприроды региона, мужчины из станицы Бжедуховской пришли в особо охраняемую территорию чтобы поохотиться на кабана.

- В ходе совершения незаконных деяний не только добыта особь дикого кабана, но и одним охотником нанесено огнестрельное ранение другому, от которого пострадавший скончался во время транспортировки в больницу, - сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.

На место приехали полицейские и государственный инспектор минприроды. Они обнаружили два незарегистрированных охотничьих ружья и тушу самки дикого кабана.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел. Здесь есть составы нескольких преступлений - незаконный оборот оружия, причинение смерти по неосторожности и незаконная охота.