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26.11.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани браконьер случайно застрелил друга в заповеднике

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На территории природного зоологического заказника "Белореченский", который находится в одноименном районе Краснодарского края, один браконьер нечаянно застрелил другого. Как сообщили в пресс-службе минприроды региона, мужчины из станицы Бжедуховской пришли в особо охраняемую территорию чтобы поохотиться на кабана.

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- В ходе совершения незаконных деяний не только добыта особь дикого кабана, но и одним охотником нанесено огнестрельное ранение другому, от которого пострадавший скончался во время транспортировки в больницу, - сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.

На место приехали полицейские и государственный инспектор минприроды. Они обнаружили два незарегистрированных охотничьих ружья и тушу самки дикого кабана.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел. Здесь есть составы нескольких преступлений - незаконный оборот оружия, причинение смерти по неосторожности и незаконная охота.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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