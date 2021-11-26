Самая большая строящаяся школа Новороссийска готова на 63%

Учебное учреждение на 1550 мест в 16-м микрорайоне возводят в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края".

В трехэтажном здании площадью почти 28 тысяч квадратных метров разместят 62 класса, специализированные кабинеты для дополнительного образования.

Физическая готовность школы составляет 63 процента. В настоящее время здесь заливают стяжку спортзала, монтируют оконные блоки, витражи и входные группы, разводят внутренние инженерные коммуникации. На объекте работают порядка 160 человек и 19 единиц техники, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Строительство социальных объектов в регионе находится на особом контроле у властей региона. С 2015 года в крае открыли 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам в рамках национального проекта "Образование".