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26.11.2021 13:37

В Крыму доля нелегальных сигарет превысила 10 процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
По итогам трех кварталов 2021 года доля нелегальных сигарет в Крыму выросла до 10,3 процента. Этот показатель эксперты называют максимальным с начала наблюдений в регионе. Об этом "РГ" сообщили в международной ассоциации организаций, противодействующих незаконному обороту контрафактной продукции "Антиконтрафакт".

- Доля нелегальной продукции в республике выросла на два процента по сравнению с прошлым годом, - отметили в ассоциации. - По оценкам экспертов отрасли, ущерб бюджету России в результате неуплаты налогов в Крыму превысил 830 миллионов рублей в год. А в целом по стране ущерб бюджету по итогам года может превысить 100 миллиардов рублей.

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Эксперты уточняют, что к нелегальным сигаретам с точки зрения закона относятся нелегально ввезенные в страну, не имеющие российских акцизных марок и цифровой маркировки, а также откровенные подделки. По доле нелегальных сигарет в РФ лидируют Новгородская область (45 процентов), Псковская область (44,8), Республика Дагестан (43) и Ростовская область (37,5).

При этом основной источник нелегальных сигарет в Крыму - страны ЕАЭС, а в первую очередь Беларусь - на долю которой пришлось 56,8 процента всех "серых" пачек. По сравнению с 2020 годом доля белорусской продукции выросла сразу на 26 процентов. Сигареты из Беларуси легко захватывают рынок благодаря своей ценовой привлекательности: Беларусь держит ставку акциза на самом низком уровне из всех стран ЕАЭС, из-за чего средняя цена пачки в рознице - всего около 40 рублей. А отсутствие таможенных границ между странами и недостаточный контроль позволяют беспрепятственно поставлять большие партии сигарет в Россию.

По сравнению с прошлым годом, в Крыму сократилось количество подделок, при этом их доля остается достаточно высокой - 23,2 процента. И здесь в основном "стараются" крупные местные подпольные производства. Доля контрабанды осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году - восемь процентов. Это связано со сложной логистикой доставки в находящийся под санкциями регион. В то время как логистика поставок из Беларуси, напротив, совершенствуется, и преступники переходят на продажу этих сигарет из-за высокой маржинальности и простоты доставки.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Сразу в нескольких регионах РФ мы наблюдаем рост доли нелегальных сигарет, и одним из ключевых факторов стало повышение акциза сразу на 20 процентов, - считает Байсолт Хамзатов, первый вице-президент международной ассоциации "Антиконтрафакт". - Разрыв в стоимости между легальной и нелегальной пачкой увеличился, и спрос на более дешевую продукцию возрос. В Крыму традиционно были сильны позиции локальных нелегальных производителей, которым было проще организовать местную дистрибуцию своей продукции из-за особенностей расположения региона. Но сегодня нелегальная продукция из Беларуси захватывает и этот рынок, она оказывается дешевле местных аналогов, а преступники все больше расширяют свою сеть поставок.

К числу возможных действенных мер на пути контрафакта эксперт назвал контроль за перевозками табачной продукции внутри ЕАЭС, ответственность за ее незаконное перемещение через границу России с другими членами союза, а также внесение сигарет в перечень стратегических товаров, увеличение штрафов и санкций за незаконное производство и распространение, рейды по точкам продаж. Кроме того, имеет смысл уравнять ставки акциза в странах ЕАЭС, чтобы уменьшить разрыв в ценах и сделать поставки от соседей невыгодными.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Алкоголь и табак

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