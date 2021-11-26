В Сочи из-за воспламенения бочки пострадали двое сварщиков

В Центральном районе Сочи во время сварочных работ воспламенилась бочка, в результате чего пострадали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на улице Транспортной произошла вспышка паровоздушной смеси без последующего горения. К ликвидации возгорания привлекли семерых человек и две единицы техники.

"По факту травмирования 44- и 49-летнего мужчин территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По имеющимся данным, угрозы жизни пострадавших не имеется. По окончании проверки будет принято процессуальное решение".