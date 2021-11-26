Жительница Кубани обманула знакомых на 64 миллиона рублей

В Белореченском районе Краснодарского края полиция возбудила уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в 12 эпизодах мошенничества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, она брала у знакомых крупные суммы денег и обещала вернуть с огромными процентами.

- Злоумышленница убеждала своих знакомых передать ей личные сбережения для дальнейшего получения высоких процентов, однако взятые на себя обязательства не выполнила, денежными средствами потерпевших распорядилась по своему усмотрению, - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего 46-летняя женщина таким образом взяла около 64 миллионов рублей. Ей уже предъявлено обвинение, сейчас мошенница находится под домашним арестом. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.