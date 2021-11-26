В Тобольске из моногоспиталя эвакуировали людей из-за задымления

Из больницы в Тобольске эвакуировали пациентов с коронавирусом из-за задымления, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Инцидент произошел в больнице на улице Красноармейской. В медицинском учреждении случился перепад электричества, из-за которого вышел из строя один из датчиков температуры системы освещения. Из-за этого перегрелась и оплавилась светодиодная лампа, в коридоре больницы произошло задымление. Сработали датчик дыма и пожарная сигнализация.

Пациентов одного этажа сразу эвакуировали. Нуждающихся в кислороде перевели в свободные палаты на других этажах. Тех, кто находился в среднетяжелом состоянии перевезли в сопровождении медицинских работников в другой моногоспиталь.

В сообщении отметили, что инцидент не стал поводом для ухудшения состояния пациентов - лечение продолжается в обычном режиме. В помещении, где произошло задымление - проветривают и убираются. По оценкам персонала, уже ночью работу больницы восстановят и возобновят прием пациентов.