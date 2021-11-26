РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису

Россия и Беларусь будут придерживаться единой позиции на Ассамблее Межпарламентского союза по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом договорились спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Заседание ассамблеи проходит в Мадриде. Как уточняет сайт ГД, речь идет о недопустимости двойных стандартов и осуждении жестокого обращения польских властей с беженцами.

Напомним, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши разгорелся в начале ноября. Польская сторона закрыла пограничный переход, чтобы не допустить нелегальных мигрантов с Ближнего Востока на свою территорию. Главы палат также обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Это будет первое заседание после избрания нового созыва ГД.