СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский

Один из "отцов" отечественного рока Александр Градский экстренно госпитализирован в Москве. Как стало известно "Известиям", 72-летнего советского, российского певца, автора песен и мультиинструменталиста экстренно доставили в одну из столичных больниц после того, народному артисту РФ стало плохо дома.

Предварительно, у певца подозревают инсульт.

Градский (Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в Копейске, Челябинская область. Первую сольную пластинку выпустил в 73-м. С 2017-го - наставник на шоу Первого канала "Голос".