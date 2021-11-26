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26 ноября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 26 ноября 2021 года № 05-24/4 "О внесении дополнений в Постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям от 14.10.2021 года № 05-24/2"

Я, главный государственный санитарный врач по Свердловской области, Дмитрий Николаевич Козловских, оценив эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) отмечаю дальнейший рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Свердловской области.

За период с 15.11. по 21.11.2021 г. в целом по Свердловской области выявлено 5182 инфицированных COVID-19 (124,03 %ооо), что на 1,7% выше уровня предыдущей недели.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 60 лет и старше - 147,8%ооо. В данной возрастной группе в течение нескольких недель, начиная с 4 октября 2021г., регистрировался рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) со стабилизацией на высоком уровне на прошлой неделе.

За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции в данной возрастной группе зарегистрировано более 80% летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) - более 6 тыс. случаев.

При высоком уровне заболеваемости охват прививками против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц данной возрастной группы остается недостаточным. По состоянию на 22.11.2021 г. охват вакцинацией лиц возрастной категории "старше 60 лет" составил 48,2%.

Руководствуясь п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 09.11.2021 года с учетом разъяснений по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных, изданных Министерством труда и социальной защиты РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; письма Федеральной службы по труду и занятости от 13.07.2021 г. № 1811-ТЗ, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Свердловской области, постановляю:

1. Дополнить п. 1 Постановления "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям" от 14.10.2021 года № 05-24/2 (далее Постановление) подпунктом 1.3 следующего содержания:

"Лицам в возрасте 60 лет и старше".

2. Дополнить п. 2 Постановления абзацем следующего содержания: "Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной:

- в срок до 27.12.2021 года (включительно), указанным в подпункте 1.3 настоящего Постановления;

Вторым компонентом вакцины:

- в срок до 27.01.2022 года, указанным в подпункте 1.3 настоящего Постановления".

3. Дополнить подпункт 6.4.1 Постановления абзацем следующего содержания: "- в срок до 03.12.2021 г. уточненного плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего Постановления.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Д.Н.Козловских



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