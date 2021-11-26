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26.11.2021,  
14:59
Текст:  Антон Валагин

У ВВС США возникли проблемы с боеготовностью самолетов

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Показатели боеготовности истребительной авиации ВВС США в 2021 году заметно снизились - так и не достигнув заданных показателей. Наиболее боеспособны во фронтовой авиации штурмовики A-10 - благодаря программе модернизации, - но толку от них на войне мало, пишет Air Force Magazine.

Фото: SteKrueBe/Wikimedia.org
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Опубликованные ВВС данные касаются пяти типов самолетов. Помимо упомянутых штурмовиков, это истребители F-15, F-16, F-22 и F-35. Каждый из них не смог достичь заданной Пентагоном боеготовности в 80 процентов - напротив, показатели лишь ухудшились.

Боеготовность американской авиации оценивается по двум параметрам. Если самолет способен выполнять хотя бы одну из своих основных задач, он считается боеспособным. Например, F-16 предназначен для ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям и подавления ПВО противника. Если Fighting Falcon способен выполнить все три эти задачи, его называют полностью боеспособным. Данных по таким самолетам командование ВВС не предоставило, а доля просто боеспособных F-16D за год снизилась с 72 до 69 процентов. Ниже 70 процентов упала и готовность к бою тяжелых F-15, равно как и малозаметных F-35. Последним пророчат еще больший упадок в связи с наступившим сроком первого капитального ремонта двигателей. К которым не хватает запчастей.

Схожие проблемы и у пожилых F-15. Из-за превышения срока службы их парк обременен многочисленными ограничениями, а многие поставщики запчастей закрыли бизнес. Хуже всего с боеготовностью у самых боевых истребителей, F-22 Raptor. Небольшой флот самолетов, сложность и дороговизна их обслуживания привели к тому, что готовность F-22 к выполнению задач едва превышает 50 процентов. Свою лепту внес и ураган "Майкл", в 2018 году серьезно повредивший десятую часть парка Raptor.

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Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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