В Telegram появится функция только для владельцев iPhone

В одном из ближайших обновлений Telegram запустит функцию распознавания текста только для владельцев устройств от Apple. Об этом в своем канале написал Георгий Лобушкин.

"В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", - заявил он.

Ранее Лобушкин работал в должности руководителя пресс-службы "ВКонтакте" вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, когда последний занимал пост главы соцсети. Поэтому его "инсайдам" вполне можно доверять.