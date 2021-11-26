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В Telegram появится функция только для владельцев iPhone

Текст:   Иван Черноусов
26.11.2021,  
22:08
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В одном из ближайших обновлений Telegram запустит функцию распознавания текста только для владельцев устройств от Apple. Об этом в своем канале написал Георгий Лобушкин.
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"В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", - заявил он.

Ранее Лобушкин работал в должности руководителя пресс-службы "ВКонтакте" вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, когда последний занимал пост главы соцсети. Поэтому его "инсайдам" вполне можно доверять.