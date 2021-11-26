Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2021 года № 109-ЗАО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 25 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 26 863 470,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 6 104 258,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 179 289,6 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 459 326,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 26 938 044,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 269 570,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 74 573,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 28 237 576,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 6 348 430,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 229 327,3 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 539 222,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 29 779 867,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 6 602 364,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 426 586,7 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 630 320,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 28 237 576,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 339 077,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 29 779 867,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1 418 329,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по основным источникам:

1) в 2022 году в суммах согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и (или) предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 3 737 470,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 849 733,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 060 790,8 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2022 года межбюджетных трансфертов, полученных Фондом в 2021 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения и на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2022 года межбюджетных трансфертов, полученных Фондом в 2021 году из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа в части базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежат возврату в окружной бюджет.

3. Установить, что остатки средств, не использованные на 01 января 2022 года и возвращенные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

4. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные на 01 января 2022 года, направляются в 2022 году на те же цели.

5. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные при исполнении бюджета Фонда в 2022 году сверх объемов, установленных настоящим Законом, направляются на увеличение соответствующих расходов бюджета Фонда с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







