Экс-фронтмен дэт-панк группы Turbonegro умер на прогулке в парке

На 50-м году жизни умер Хэнк фон Хелл (он же - Хэнк фон Хелвет, Hank von Helvete, Hank von Hell). Немаловажный норвежский музыкант и актер (вы могли видеть его в сериале "Лиллехаммер", например) отошел 19 ноября, когда прогуливался в парке в центре Осло.

Официальная причина смерти не обнародована, но менеджер артиста отметил, что организм Хэнка "наконец-то сдался" после многолетних попыток противостоять массированному злоупотреблению музыканта противозаконными веществам, передает VG.

Ханс-Эрик Дивик Хасби (настоящее имя) родился в 1972 году. Коллектив Turbonegro был образован в Осло в 1988-м, выпустив первый альбом в 92-м, и несколько раз приостанавливал деятельность по причине наркозависимости Хэнка, его психических проблем и необходимости серьезного лечения. В итоге в 2010 году музыкант окончательно покинул Turbonegro, занявшись сольной карьерой, в частности, выпустив хит-сингл с популярной норвежской певицей Марией Сольхейм.