Новости

Появился трейлер "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом 13:10
Умер лауреат премии "Оскар", автор песен Мадонны Стивен Сондхайм 13:00
Вышел промо-ролик IMAX-версии фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 26.11.2021
СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский 26.11.2021
"Немецкий Элвис" Тед Херольд с женой сгорели заживо в своей квартире 26.11.2021

Экс-фронтмен дэт-панк группы Turbonegro умер на прогулке в парке

Новости
    27.11.2021, 13:30
Текст:   Олег Усков

На 50-м году жизни умер Хэнк фон Хелл (он же - Хэнк фон Хелвет, Hank von Helvete, Hank von Hell). Немаловажный норвежский музыкант и актер (вы могли видеть его в сериале "Лиллехаммер", например) отошел 19 ноября, когда прогуливался в парке в центре Осло.

Официальная причина смерти не обнародована, но менеджер артиста отметил, что организм Хэнка "наконец-то сдался" после многолетних попыток противостоять массированному злоупотреблению музыканта противозаконными веществам, передает VG.

Ханс-Эрик Дивик Хасби (настоящее имя) родился в 1972 году. Коллектив Turbonegro был образован в Осло в 1988-м, выпустив первый альбом в 92-м, и несколько раз приостанавливал деятельность по причине наркозависимости Хэнка, его психических проблем и необходимости серьезного лечения. В итоге в 2010 году музыкант окончательно покинул Turbonegro, занявшись сольной карьерой, в частности, выпустив хит-сингл с популярной норвежской певицей Марией Сольхейм.

Новости

В декабре выйдет новогодний эпизод "Вампиров средней полосы" 26.11.2021
Вышел трейлер мрачного индийского триллера "Тайны леса" 26.11.2021
Хелена Бонэм Картер сыграет роль легендарной британской телеведущей 26.11.2021
Умерла "сестра Виннету" - французская актриса Мари Версини 26.11.2021
⧣ музыка
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
От COVID умер фронтмен советской рок-группы Sipoli Мартиньш Браунс 26.11.2021
Netflix работает над фильмом о Gorillaz 26.11.2021
Умер народный артист России Леонид Зимненко 25.11.2021
⧣ утраты
Фото: iStock
Покончил с собой Джефф Джонсон - звезда хита Netflix "Король тигров" 26.11.2021
Умер наставник Тома Круза и Кристиана Бэйла Боб Бондюрант 26.11.2021
От COVID умер актер из "Красотки" с Джулией Робертс Стив Рестиво 26.11.2021
⧣ Норвегия
Фото: youtube.com/ HBO Max Nordic
Появился трейлер второго сезона сериала "Пришельцы из прошлого" 17.11.2021
Viaplay снимет фильм о спасении норвежского золота от нацистов 17.11.2021
Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса 02.11.2021