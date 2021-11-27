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27.11.2021 21:06
Рубрика: В мире

Миротворцы РФ содействовали освобождению двух армянских пленных

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу Минобороны РФ в размещенном на сайте ведомства информационном бюллетене о деятельности наших "голубых касок" в зоне Нагорно-Карабахского конфликта рассказало об освобождении пленных армянских военнослужащих.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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"При содействии командования российского миротворческого контингента азербайджанской стороной освобождены и переданы армянской стороне двое пленных", - говорится в сообщении.

В бюллетене также сказано, что наши военные продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. "На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, - проинформировали в Минобороны РФ. - Российскими миротворцами проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартуниском и Шушинском районах".

По данным ведомства, с 23 ноября прошлого года наши инженерно-саперные группы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 2,3 тысячи гектаров территории, 683 километра дороги и почти 2 тысячи зданий. Российские саперы обнаружили и обезвредили свыше 26 тысяч взрывоопасных предметов.

В бюллетене сказано, что для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В мире экс-СССР Армения Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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