Найден режиссер на байопик про Боба Марли

Картину о самом важном регги-исполнителе в истории жанра снимет чернокожий номинант Каннского МКФ режиссер Рейнальдо Маркус Грин ("Монстры и люди", "Король Ричард" с Уиллом Смитом). Об этом сообщает Collider.

Он же выступит сосценаристом проекта, наряду с коллегой по "Ричарду" Заком Бэйлином (триквел "Крида"). Спродюсирует проект старший сын Боба Зигги Марли, внимательно контролируя детали. Актерский каст пока не подобран, даты премьеры нет.

Сценарий - в процессе. Известно, что сосредоточится он вокруг записи верстового альбома Марли Exodus (1977), действие зачнется в 1976-м.

При этом Грин заверяет, что права на использование оригинальной музыки в своем фильме они уже получили.

Баб Марли умер в мае 1981 года в Майами в возрасте 36 лет от рака.