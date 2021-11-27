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Найден режиссер на байопик про Боба Марли

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    27.11.2021, 13:51
Текст:   Олег Усков

Картину о самом важном регги-исполнителе в истории жанра снимет чернокожий номинант Каннского МКФ режиссер Рейнальдо Маркус Грин ("Монстры и люди", "Король Ричард" с Уиллом Смитом). Об этом сообщает Collider.

Он же выступит сосценаристом проекта, наряду с коллегой по "Ричарду" Заком Бэйлином (триквел "Крида"). Спродюсирует проект старший сын Боба Зигги Марли, внимательно контролируя детали. Актерский каст пока не подобран, даты премьеры нет.

Сценарий - в процессе. Известно, что сосредоточится он вокруг записи верстового альбома Марли Exodus (1977), действие зачнется в 1976-м.

При этом Грин заверяет, что права на использование оригинальной музыки в своем фильме они уже получили.

Баб Марли умер в мае 1981 года в Майами в возрасте 36 лет от рака.

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