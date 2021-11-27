Закон Орловской области от 26 ноября 2021 года № 2699-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 24 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 799 635,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 520 605,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 799 635,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11 391 323,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11 096 593,2 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 12 048 067,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11 753 337,7 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11 391 323,2 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 12 048 067,7 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете Фонда:

1) прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2022 год в объемах согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) прогнозируемые доходы бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и источники финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год - согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2022 год - согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2022 год - согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в размере 1 778 999,6 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году используются:

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области зарезервировать в бюджете Фонда средства на 2023 год в сумме 1 876 856,9 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 1 969 035,6 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2021 году межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

2. В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств.

3. В соответствии со статьей 33 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ "О бюджетном процессе в Орловской области" установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах общего объема бюджетных ассигнований одной целевой статьи между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области":

по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" - между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" - между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

3) направление в текущем финансовом году не подлежащих возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатков средств бюджета Фонда, образовавшихся на начало текущего финансового года в результате их неполного использования, доходов (за исключением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов), поступивших сверх объемов и (или) доходов, утвержденных настоящим Законом, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования и на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках мероприятий подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение";

4) направление в текущем финансовом году субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, поступивших сверх объемов и (или) доходов, утвержденных настоящим Законом, на увеличение расходов бюджета Фонда, соответствующих целям предоставления указанных средств.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций

Утвердить на 2022 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Орловской области, в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







