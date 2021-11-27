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27.11.2021,  
14:13
Текст:  Алексей Моисеев

Первая партия танков VT-5 для Бангладеш изготовлена в Китае

Сухопутные войска Бангладеш, по всей видимости, в ближайшее время получат первую партию новейших легких танков VT-5 китайского производства. В Сети появились фотография этих боевых машин, выпущенных одним из предприятий индустриальной корпорации NORINCO.

Обращает на себя внимание многоцветный камуфляж, характерный для бронетехники южноазиатского государства.

Предварительная информация о сделке появилась еще в 2019 году, отмечалось, что достигнута договоренность о приобретении 44 единиц такой техники, которой предполагалось заменить четыре десятка легких Type 62 производства КНР. Разработанные почти 60 лет назад? они считаются устаревшими, и сейчас их массово снимают с вооружения, в том числе в самой НОАК.

VT-5 являются экспортной версией Type 15. По сравнению с "шестьдесят вторым" имеют многослойное бронирование башни и передней части корпуса.

На демонстрировавшихся в ходе проведения международных салонов Airshow China в городе Чжухай экспонатах были установлены мощные бортовые экраны, однако на данных образцах, попавших в объективы фотоаппарата, защита боковых проекций выполнена в бюджетном варианте.

В качестве вооружения применена 105-мм пушка с автоматизированной системой заряжания. В результате экипаж сократился до 3 человек. Орудие способно вести огонь боеприпасами различного назначения, в том числе управляемыми.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Для борьбы с живой силой имеется спаренный 7,62-мм пулемет. На башне можно установить дистанционно управляемые боевые модули, в том числе с автоматическими гранатометами, но армия Бангладеш выбрала обычные 12,7-мм пулеметы.

Танк имеет развитую систему управления огнем с тепловизорами. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч.

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