В Москве завершили реставрацию особняка XIX века, который горел и разрушался

В столице завершилась реставрация главного дома городской усадьбы купцов Сушкиных, который затем перешел во владение Агабека Кеворкова.

Дом, который сейчас находится на Люсиновской улице, построен в конце XVIII - начале XIX веков. До революции он принадлежал Агабеку Кеворкову, владельцу шерстопрядильной фабрики. В советские годы в доме находились квартиры для служащих Наркомата обороны.

- А в постсоветские собственник довел его до аварийного состояния. Здание стояло без окон и дверей, со сквозными трещинами в стенах и отключенными инженерными коммуникациями. К тому же в 2017 году в нем произошел пожар, серьезно повредивший кровлю и перекрытия, - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он предполодил, что здание довели до такого состояния, чтобы затем снести и построить на этом месте объект гораздо большей площади.

В 2019-м у дома Кеворкова появился новый собственник. Здание - выявленный объект культурного наследия - было отреставрировано.

Тем временем общественное движение "Архнадзор" выразило обеспокоенность судьбой еще одного городского памятника архитектуры - уже раннесоветских времен. Это руинированный павильон "Шестигранник" в Парке Горького. Проект его восстановления представил музей "Гараж".

Специалисты отмечают, что там говорится о "замене существующих конструкций с учетом нового функционального использования" и предполагают, что цель замены каркаса, то есть его разборки, - "беспрепятственное заглубление в землю".

"Архнадзор" призвал Департамент культурного наследия Москвы отложить согласование проекта, который чреват утратой подлинности памятника и предложил организовать публичное обсуждение проекта на месте с открытым участием экспертов в области наследия и градозащитников.