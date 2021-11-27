В Хабаровском крае спасатели нашли пропавших рыбаков

Группу из семи рыбаков, которых искали почти неделю, обнаружили спасатели в 50 километрах от поселка Солонцовый. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Рыбаки находились в отапливаемом кунге, запас топлива и продуктов у них имелся. Медицинская помощь никому не требуется.

Рыбаки отправились на рыбалку на реку Катэн 20 ноября. И застряли из-за сильного снегопада, по дороге их грузовой автомобиль проехать не мог. Отправляясь на их поиски, спасатели предусмотрительно загрузили в свой ЗИЛ снегоход, топливо, необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска - бездорожье, глубокий снег, отсутствие связи.

Между тем в ближайшие дни Хабаровский край накроет очередной циклон. Ожидаются сильный снег и порывистый ветер.