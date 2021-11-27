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27.11.2021 16:51
Рубрика: Власть

Мэра Прокопьевска исключили из "Единой России" за банкет в день траура

Текст: Юрий Прокопьев

Глава кузбасского города Прокопьевска Вячеслав Старченко и председатель городского Совета народных депутатов Наталья Бурдина исключены из "Единой России". Они также покинут занимаемые должности, сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии Алексей Синицын.

В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам

Причиной такого решения президиума политсовета Кузбасского отделения ЕР стали праздничный характер церемонии инаугурации Старченко, избранного 13 ноября депутатами горсовета главой Прокопьевска.

В соцсетях появились фото и видео с церемонии, сопровождавшейся песнями и танцами, а также с состоявшегося в этот же день банкета. Празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших при взрыве на шахте "Листвяжной", а региональные власти объявили трехдневный траур.

По сообщениям местных СМИ, среди жертв трагедии - четверо уроженцев Прокопьевска. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Алексей Старченко отстранен от должности.

В регионах Власть Позиция Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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