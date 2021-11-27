Мэра Прокопьевска исключили из "Единой России" за банкет в день траура

Глава кузбасского города Прокопьевска Вячеслав Старченко и председатель городского Совета народных депутатов Наталья Бурдина исключены из "Единой России". Они также покинут занимаемые должности, сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии Алексей Синицын.

Причиной такого решения президиума политсовета Кузбасского отделения ЕР стали праздничный характер церемонии инаугурации Старченко, избранного 13 ноября депутатами горсовета главой Прокопьевска.

В соцсетях появились фото и видео с церемонии, сопровождавшейся песнями и танцами, а также с состоявшегося в этот же день банкета. Празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших при взрыве на шахте "Листвяжной", а региональные власти объявили трехдневный траур.

По сообщениям местных СМИ, среди жертв трагедии - четверо уроженцев Прокопьевска. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Алексей Старченко отстранен от должности.