В Астрахани задержали еще двух подозреваемых в избиении девушек в кафе

Полиция и региональное УФСБ задержали еще двух мужчин 25 и 27 лет, подозреваемых в причастности к жестокому избиению посетительниц одного из городских кафе.

По сообщению пресс-службы УВД области, мужчины оказывали сопротивление, в связи с чем правоохранителям пришлось применять силу и спецсредства.

Задержанные признались в своих деяниях. Ранее, как писала "РГ", был задержан и заключен под стражу 26-летний зачинщик драки. Он раскаялся и попросил прощения у пострадавших девушек и их родителей.

Сам инцидент произошел в Ленинском районе, процесс избиения зафиксировали камеры наблюдения в кафе, видео попали в соцсети. На кадрах видно, что девушек агрессивно бьют руками и ногами, причем посетительницы даже не в силах оказать сопротивление. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.