Вышел трейлер финального сезона сериала "Это мы"

4 января хит NBC "Это мы" заходит на свой шестой, финальный сезон. По поводу чего канал представил на YouTube его первый трейлер. В двух минутах видео - сжатая эмоциональная ретроспектива плюс несколько новых кадров.

"Это мы" (This Is Us) выходит с сентября 2016 года. Автор - Дэн Фогельман. В центре - жизнь семьи Пирсонов, полная то трогательных, то душераздирающих моментов.

Результат - множество побед и десятки номинаций самых престижных премий - "Эмми", "Золотой глобус", Премия Гильдии актеров.

В ролях - Мэнди Мур, Стерлинг Браун, Майло Вентимилья, Крисси Метц, Джастин Хартли.