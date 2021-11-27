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Вышел трейлер финального сезона сериала "Это мы"

Новости
    27.11.2021, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

4 января хит NBC "Это мы" заходит на свой шестой, финальный сезон. По поводу чего канал представил на YouTube его первый трейлер. В двух минутах видео - сжатая эмоциональная ретроспектива плюс несколько новых кадров.

"Это мы" (This Is Us) выходит с сентября 2016 года. Автор - Дэн Фогельман. В центре - жизнь семьи Пирсонов, полная то трогательных, то душераздирающих моментов.

Результат - множество побед и десятки номинаций самых престижных премий - "Эмми", "Золотой глобус", Премия Гильдии актеров.

В ролях - Мэнди Мур, Стерлинг Браун, Майло Вентимилья, Крисси Метц, Джастин Хартли.

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