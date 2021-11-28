Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Александра Градского, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза РФ.

Александр Градский "ярко проявил себя в самых разных жанрах, ему были одинаково подвластны рок и классическая опера, музыка к популярным кинофильмам и произведения для симфонического оркестра, острая сатира и пронзительная лирика", отметил Дмитрий Медведев. Он особо подчеркнул, что особые вокальные данные артиста "в сочетании с безупречным художественным вкусом покорили сердца миллионов людей".

Зампред Совбеза также напомнил, что при поддержке Градского в профессию пришли многие молодые исполнители, а телевизионные проекты, в которых артист принимал участие, помогли одаренным авторам и исполнителям "раскрыть свои способности и завоевать любовь зрителей". "Добрая память об Александре Борисовиче Градском навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, народный артист РФ Александр Градский скончался в воскресенье на 73-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, общественные деятели, музыканты и артисты.