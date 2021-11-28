В Тульской области женщин-медиков поздравили с Днем матери

В воскресенье творческие коллективы Тульской области поздравили с Днем матери военных и гражданских медицинских работников, помогающих местным жителям в бороться с коронавирусной инфекцией.

Артисты организовали выступление для медиков-женщин под окнами больниц. Для врачей, медсестер, других специалистов подготовили концертную программу, в которую включили военно-патриотические и народные песни.

"В отделении для беременных Новомосковской городской клинической больницы сейчас находится 19 пациенток. Более 100 медработников госпиталя - женщины, в том числе 12 военно-медицинских специалистов. Их забота помогает нашим пациенткам справиться с инфекцией, скорее выздороветь и вернуться домой. Несмотря на тяжелый труд и усталость, они хранят тепло и уют в своих семьях, остаются любящими женами и мамами", - сказал заместитель главного врача Новомосковской городской клинической больницы Юрий Комов.

Напомним, что в Тульской области сейчас находятся специалисты медицинских подразделений и организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск. Они работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что в общей сложности к оказанию помощи больным коронавирусом привлечено более 200 военных медиков. В их распоряжении - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другая аппаратура, необходимая для лечения широкого спектра патологий.

В пресс-службе подчеркнули, что прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.