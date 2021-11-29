Алексей Рыбников временно возглавит "Градский Холл"

Композитор Алексей Рыбников временно займет место худрука театра Александра Градского.

"Театры с современным вокальным репертуаром - это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации", - приводит слова Алексея Рыбникова портал мэра Москвы mos.ru.

По словам Рыбникова, Градский в начале 1970-х годов "ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта". Долгие годы Рыбников и Градский дружили.

Народный артист России Александр Градский возглавлял свой театр с момента его основания в 1991 году. 28 ноября Александра Борисовича не стало.

Алексей Рыбников - автор знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".