Автоблогеры выяснили, чем не стоит герметизировать протекший радиатор

Починить свой автомобиль своими руками, быстро, дешево и эффективно - кто ж из водителей об этом не мечтает? Все, конечно же, мечтают. Потому каждый лайфхак, каждая житейская хитрость опытных шоферов передаются из уст в уста, зазубриваются новичками наизусть и, в случае необходимости, с внутренним душевным трепетом проверяются на практике.

Вот, например, экстренная починка потекшего в пути радиатора. Чем только не советуют бывалые люди герметизировать отверстие - и чаем, и молотым перцем, и даже желатином, да еще много чем, что имеется в арсенале каждого опытного кулинара (и, как теперь выяснилось, и автомобилиста). Что ж из всего этого на самом деле работает? Выяснить это взялись наши старые знакомые, блогеры из "Гаража 54".

Стандартный пакетик желатина растворили в холодной воде, залили ее в предварительно продырявленный радиатор и запустили двигатель. Через 20 минут вся жидкость вытекла из системы, увы. Вывод - желатин в водительском бардачке не нужен.

А вот водяной раствор красного горького перца, как оказалось, великолепно герметизирует отверстия. Через те же 20 минут радиатор перестал течь. Как это работает, за счет каких свойств специи - непонятно, но доехать до ближайшей СТО на перце можно.

Дальше эксперименты с радиатором пошли по накатанной. Сырое яйцо - нет категорически. А вот сухая горчица - да, помогает. Даже лучше, чем красный перец. Вот что, оказывается, нужно держать под рукой в дороге наряду с запаской и комплектом свечей.

И напоследок блогеры опробовали черный чай, который, если верить рассказам опытных дальнобойщиков, тоже при ремонте радиатора очень эффективен. Как оказалось, и впрямь отлично работает, особенно если не лить его в систему, а просто заварить покрепче и неспешно прихлебывать в ожидании, пока вам привезут новый радиатор вместо протекшего.

Вот такой оказался познавательный эксперимент. Хочется надеяться, что полученные знания в реальности никогда никому не пригодятся...