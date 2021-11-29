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Безруков стал ведущим передачи "Спокойной ночи, малыши!"

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    29.11.2021, 19:09
Текст:   Кристина Верховцева

Актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков исполнил свое давнее желание и принял участие в съемках многолетней детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Артист опубликовал в Instagram фото и несколько видеозаписей со знаменитыми героями - Филей и Хрюшей. Безруков не уточнил, когда можно будет увидеть выпуск с ним, но по опубликованным кадрам видно, что все трое предстают в образе пиратов, распевая песню про сундук мертвеца, тактично не упоминая при этом бутылку рома.

- Так выглядит ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ - подписал фото актер. - Шутки шутками, но я наконец-то попал в "Спокойной ночи, малыши"… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я!

Также Сергей Безруков выложил бэкстейдж-видео, на котором он в роли персонажа Саши Белого по телефону вызывает "Кабана" - то есть Хрюшу.

При этом не уточняется, станет ли Безруков постоянным ведущим или его участие в передаче носит единичный характер.

"Спокойной ночи, малыши!" выходит на отечественном ТВ с 1 сентября 1964 года. В разные годы ее ведущими были Валентина Леонтьева (тетя Валя), Владимир Ухин (дядя Володя), Ангелина Вовк, Юрий Куклачев, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Федорова, Дмитрий Маликов, Николай Валуев.

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