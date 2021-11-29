Указ главы Республики Бурятия от 28 ноября 2021 года № 324 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце втором слова "сертификат о вакцинации установленного образца" заменить словами "медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), справку о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - документация о вакцинации или о перенесенном заболевании)".

1.1.2. В абзаце третьем слова "документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца) (далее - сертификат о вакцинации), либо имеющих медицинский документ (справку) или сведения, полученные с использованием сервиса ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - справка о перенесенном заболевании)" заменить словами "документацию о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.2. В пункте 5:

1.2.1. В абзаце пятом слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.2.2. В абзаце двенадцатом слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.2.3. В абзаце семнадцатом слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить проведение Республиканской сельскохозяйственной выставки-ярмарки "Мясная ярмарка - 2021" с 3 по 5 декабря 2021 года с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.3. В пункте 7.1:

1.3.1. Абзац третий признать утратившим силу.

1.3.2. В абзаце седьмом слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.3.3. Абзац девятый признать утратившим силу.

1.3.4. В абзаце тринадцатом "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.3.5. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу.

1.3.6. В абзаце девятнадцатом слова "сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании, либо медицинского заключения об отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у посетителей и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.3.7. В абзаце двадцатом слова "и 7.1.3" заменить цифрами "- 7.1.4".

1.3.8. В абзаце двадцать первом слова "при предоставлении сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании, либо медицинского заключения об отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "при предъявлении документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.4. Пункт 7.1.2 изложить в следующей редакции:

"7.1.2. Приостановить с 30 октября по 30 ноября 2021 года включительно работу банкетных залов.

Возобновить с 1 декабря 2021 года работу банкетных залов при условиях:

- обеспечения наличия персонала, работающего на постоянной основе;

- наличия у персонала, а также у привлекаемых артистов документации о вакцинации или о перенесенном заболевании;

- наличия у посетителей и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта, а также документа, удостоверяющего личность;

- размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и присутствия не более 50 % посетителей от количества посадочных мест;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- обеспечения контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

- обеспечения видеонаблюдения с предоставлением доступа для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с возможностью доступа к республиканской государственной информационной системе "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";

- наличия утвержденного руководителем предприятия порядка проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании. Рекомендуемый порядок проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании определяется Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.5. Пункт 7.1.3 изложить в следующей редакции:

"7.1.3. Приостановить с 30 октября по 30 ноября 2021 года включительно работу ночных клубов.

Возобновить с 1 декабря 2021 года работу ночных клубов при условиях:

- наличия у персонала документации о вакцинации или о перенесенном заболевании;

- наличия у посетителей и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта, а также документа, удостоверяющего личность;

- соблюдения требований к предельному количеству единовременно присутствующих в зале посетителей, определяемому из расчета 4 кв. м площади помещения на 1 человека или в объеме не более 70 % от единовременной пропускной способности объекта;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- наличия утвержденного руководителем предприятия порядка проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании. Рекомендуемый порядок проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании определяется Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.6. Дополнить пунктом 7.1.4 следующего содержания:

"7.1.4. Разрешить предприятиям общественного питания с 1 декабря 2021 года оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, при условиях:

- обеспечения наличия персонала, работающего на постоянной основе;

- наличия у персонала, а также у привлекаемых артистов документации о вакцинации или о перенесенном заболевании;

- наличия у посетителей и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта, а также документа, удостоверяющего личность;

- размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и присутствия не более 50 % посетителей от количества посадочных мест;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- обеспечения контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

- наличия утвержденного руководителем предприятия порядка проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании. Рекомендуемый порядок проверки наличия у посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании определяется Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.7. В абзаце десятом пункта 7.2 слова "при предоставлении сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "при предъявлении документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.8. В пункте 7.3 слова "представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "предъявления совершеннолетними посетителями документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.9. В пункте 7.4:

1.9.1. В абзаце третьем слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.9.2. В абзаце четвертом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.10. В абзаце втором пункта 7.5 слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.11. В пункте 8:

1.11.1. В абзаце двенадцатом слова "сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.11.2. В абзаце шестнадцатом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.11.3. В абзаце девятнадцатом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.12. В пункте 9:

1.12.1. В абзаце третьем слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.12.2. В абзаце пятом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.12.3. В абзаце седьмом слова "представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявлении ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "предъявления совершеннолетними посетителями документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.12.4. В абзаце девятом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан и предъявления ими сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.13. В абзаце первом пункта 10.16 слова "сертификат о вакцинации либо имеющих справку о перенесенном заболевании" заменить словами "документацию о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.14. В пункте 20:

1.14.1. В абзаце шестом слова "сертификата о вакцинации, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.14.2. В абзаце восьмом слова "сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании" заменить словами "документации о вакцинации или о перенесенном заболевании".

1.15. Пункт 30.3 изложить в следующей редакции:

"30.3. Установить, что посещение объектов, указанных в пунктах 7.1 - 7.5, 8, 9, 20 настоящего указа, допускается после проведения сотрудниками организаций и индивидуальных предпринимателей проверки соответствия документов, указанных в пунктах 7.1 - 7.5, 8, 9, 20 настоящего указа, предъявляемых совершеннолетними гражданами, и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также срока действия указанных документов.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.3.1, 1.3.3 и 1.3.5 настоящего указа, вступающих в силу с 1 декабря 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







