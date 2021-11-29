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29.11.2021 07:35
Рубрика: В мире

Дуайеном иностранного дипкорпуса в КНДР стал посол РФ Александр Мацегора

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня территорию КНДР покинул посол Палестины, приостановив тем самым полностью деятельность Палестинской дипмиссии в Пхеньяне. Обязанности дуайена иностранного корпуса в Пхеньяне перешли к послу России Александру Мацегора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом на условиях анонимности "Российской газете" сообщили источник, хорошо информированный о ситуации.

Посольство России в КНДР не урежет состав до двух сотрудников

По словам источника, посол Палестины Исмаил Ахмед Мохаммед Хасан сегодня через погранпереход Синыйджу-Даньдун пересек северокорейско-китайскую государственную границу, покинув территорию КНДР. Вместе с послом выехали его супруга и дочь. "Палестинская дипмиссия в Пхеньяне, таким образом, полностью приостановила свою работу. Ее руководитель последние несколько месяцев работал в одиночестве", - добавил источник.

Посол Палестины проработал в КНДР около 12 лет - с 2009 г. С его отъездом обязанности дуайена иностранного дипкорпуса в КНДР перешли к послу России Александру Мацегора, который в должности посла находится в КНДР с 2015 г. В настоящий момент в Пхеньяне остались послы шести стран - России, Китая, Кубы, Вьетнама, Сирии и Лаоса. Также продолжают работу поверенные в делах Египта и Монголии. В посольствах Ирана и Камбоджи для присмотра за имуществом и поддержания объектов в рабочем состоянии оставлены по одному техническому работнику. Все остальные дипломатические представительства и офисы гуманитарных организаций заморозили свою деятельность в Северной Корее.

Напомним, что несколько дней назад из Пхеньяна в Россию на поезде выехали 22 человека из посольства РФ - дипломаты, технические работники и члены их семей. В посольстве РФ в КНДР продолжают работать девять дипломатов и более 20 сотрудников из состава технического персонала. Кроме того, с ними находятся 15 членов семей.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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