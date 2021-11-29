Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2021 года № 86-оз "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 25 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 50 252 267,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 40 691 872,1 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 871 836,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 50 252 267,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 51 996 439,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 42 919 691,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа в сумме 7 939 317,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 871 836,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 54 536 613,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 45 459 865,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа в сумме 7 939 317,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 871 836,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 51 996 439,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 54 536 613,4 тыс. рублей.

Статья 2. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год в суммах согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи, направляются:

1) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями;

3) на выполнение функций органа управления Фонда;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации направляются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями автономного округа лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. С целью обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса на 2022 год в сумме, не превышающей 5 115 330,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме, не превышающей 5 259 423,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме, не превышающей 5 469 277,1 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи территориальным фондам других субъектов Российской Федерации, на территориях которых была оказана медицинская помощь лицам, застрахованным на территории автономного округа, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями автономного округа лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Объем средств нормированного страхового запаса Фонда включается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования, за исключением средств нормированного страхового запаса, направляемых на цели, установленные абзацем третьим подпункта 2, подпунктами 3-5 пункта 2 настоящей статьи.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона дополнительно к основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) изменение бюджетной классификации расходов бюджета Фонда без изменения целевого направления средств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между расходами на выполнение функций аппаратом Фонда и расходами на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов на выполнение функций аппаратом Фонда;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств Фонда, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года и не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством на цели территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

6) увеличение в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований от поступающих доходов от размещения временно свободных средств Фонда, от начисленных пеней и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации на цели территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа, и от иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями автономного округа лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год устанавливается для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







