Крупнейшие базы для поиска работы объединились

База вакансий сервиса "Работа в России" пополнится предложениями портала HeadHunter (НН). Соглашение об этом подписали глава Роструда Михаил Иванков и гендиректор "Хэдхантера" Михаил Жуков.

При трудоустройстве безработных сотрудники служба занятости смогут видеть и предлагать вакансии, размещенные на HeadHunter, раньше они были ограничены базой "Работы в России". "Сотрудничество позволит не только увеличить число предложений, но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, которые переходят на оказание услуг в электронном виде на базе единой цифровой платформы "Работа в России", - сообщил Михаил Иванков.

За последний год ситуация на рынке труда серьезно поменялась. Если в прошлом ноябре на каждую вакансию приходилось 5,9 резюме, то сейчас только 3,9. Нормальной считается ситуация, когда это соотношение находится в интервале от 5 до 6, объяснили в HeadHunter. При нынешнем же уровне работу найти проще, чем заполнить открытые вакансии - людей везде банально не хватает, подтвердили в Ассоциации частных агентств занятости.

Размещая резюме на портале НН, работодатель теперь сможет поставить галочку, и его предложение увидит больше соискателей, следовательно, и шанс, что нужного сотрудника удастся быстрее найти, увеличится. "Кроме того, это обеспечит реализацию работодателями требований статьи 25 закона о занятости", - добавил Жуков. С 1 января 2022 года размещение информации об открытой вакансии на платформе "Работа в России" станет обязательным для большинства работодателей.

Платформа "Работа в России" имеет явный перекос в сторону вакансий, резюме же, как и посетителей-соискателей там недостаточно, считает ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям Kelly Services Елена Шарошкина. "Усилия государства по развитию этой платформы должны быть в первую очередь сосредоточены на привлечении туда соискателей, а не работодателей, - отмечает вице-президент группы компаний Ancor Алексей Миронов. - Успех платформы возможен, когда там будет огромное количество кандидатов. И государство имеет большое количество инструментов для их привлечения, например, через портал госуслуг. Работать надо не только с безработными, зарегистрированными в службе занятости, а со всем трудоспособным населением".

Если в прошлом ноябре на каждую вакансию приходилось 5,9 резюме, то сейчас только 3,9

Для ускорения процесса трудоустройства безработных Роструду стоит привлечь на "Работу в России" больше предложений о простых рабочих вакансиях, добавляет Шарошкина. Кроме того, по ее мнению, сильно упростит жизнь доработка интерфейса и устранение ряда требований. Например, указывать место нахождение компании с точностью до номера дома или конкретный размер зарплаты вместо привычного всем диапазона.

4,3 процента составил официальный уровень безработицы в России в сентябре 2021 года по методологии Международной организации труда