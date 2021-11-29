Лукашенко опроверг фейки о планах по нападению на Украину

В желании "отстроить Россию", Запад приготовил очередные фейки о, якобы, планах Москвы напасть на Украину, заявил Александр Лукашенко, выступая в понедельник на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, передает пресс-служба главы государства. А если собирается, резонно парировал белорусский руководитель, "положите факты на стол и подтвердите этот тезис".

В условиях миграционного кризиса, с возмущением заявил президент, "мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных", - рассказал глава государства.

Кстати, уточняют местные аналитики, президент уже неоднократно обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей Беларуси. Еще 11 ноября, на совещании с руководством правительства, он поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши с учетом размещения в нарушение международных договоренностей в непосредственной близости к государственной границе большого количества военнослужащих, танков, бронетехники, усиления авиационной составляющей.

"Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать", - заметил Лукашенко. - Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", - поставил задачу президент перед исполнительной властью.

В минувшую пятницу на вопросы журналистов во время посещения белорусско-польской границы, глава государства подтвердил, что конфликтную обстановку в регионе подогревают, в том числе США. Европе, убежден он, "очередная войнушка и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо - тем, кто начал падать - американцам".

Нет монополярного мира, констатировал Лукашенко, поэтому США оказались под его обломками. "Им надо здесь заварить кашу чужими руками. Чьими - Украины и Польши. Беларусь - опять этот "балкон", как в былые времена, его надо срезать", - заявил он.

В свою очередь министр обороны РБ Виктор Хренин буквально на днях дал понять, что наращивание вдоль западных границ Беларуси воинских контингентов, вооружений и техники, проведение операций являются элементами подготовки к войне. "Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя на Западе и говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве (Россия - наш стратегический союзник). Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", - отметил министр.