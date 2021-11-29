Закон Магаданской области от 29 ноября 2021 года № 2640-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Магаданской областной Думой 19 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области (далее также - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 870311,1 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 870 311,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 6 870 311,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов в 2023 году в сумме 7 236 321,9 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 236 321,9 тыс. рублей, и в 2024 году в сумме 7 653 649,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 653 649,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в 2023 году в сумме 7 236 321,9 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 7 653 649,8 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Утвердить поступления доходов в бюджет Фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2022 год в размере 435 000,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 435 000,0 тыс. рублей и 435 000,0 тыс. рублей соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда направляются:

1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным на территории Магаданской области лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Магаданской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области

Установить, что:

1) неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета подлежат перечислению из бюджета Фонда в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством;

2) остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся на счете по учету средств обязательного медицинского страхования, за исключением указанных в подпункте 1 настоящей статьи, направляются в 2022 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Магаданской области, в том числе осуществляемое за счет поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации за оказанную медицинскую помощь в медицинских организациях Магаданской области лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, и на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

Статья 6. Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Установить размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Магаданской области:

1) на 2022 год в размере 19 579,0 рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 20 365,9 рублей и 21 184,3 рублей соответственно.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,87 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







