Макрон прошел ревакцинацию

Президент Франции Эмманюэль Макрон привился бустерной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил в социальной сети Twitter.

"Ревакцинация пройдена", - написал Макрон. Президент Франции также сообщил, что сделал прививку от гриппа. В еще одном сообщении он призвал граждан проявить ответственность и записаться на вакцинацию.

Как напоминает Le Figaro, Макрон привился коронавируса 31 мая. Тогда он получил только одну дозу вакцины, поскольку переболел COVID-19 в декабре прошлого года.

Согласно заявлениям минздрава, во Франции прядка 19 миллионов человек имеют право привиться бустерной вакциной. Подобные уколы делаются пока лишь в нескольких странах мира. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сосредоточиться на том, чтобы взрослое население получило хотя бы первую дозу вакцины.