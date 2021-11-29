Меркель выбрала для церемонии прощания песню немецкой панк-певицы

Меркель, чей преемник социал-демократ Олаф Шольц, как ожидается, будет приведен к присяге на посту канцлера на следующей неделе, в четверг вечером будет участвовать в церемонии прощания во внутреннем дворе министерства обороны.

Церемония с оригинальным названием Großer Zapfenstreich ("Большая татуировка") будет более скромной, чем обычно, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и на ней будет присутствовать всего 200 гостей, сообщает Guardian.

Как и ее предшественникам на посту канцлера, Меркель было разрешено запросить три песни для исполнения военным оркестром во время церемонии. Герхард Шредер и Гельмут Коль в свое время выбрали для этого случая традиционно пафосную музыкальную программу, включая "Мой путь" Фрэнка Синатры и "Оду радости" Людвига ван Бетховена.

Меркель выбрала композицию Großer Gott, wir loben Dich ("Святой Бог, мы восхваляем Твое имя") - популярный христианский гимн 18 века, что, как отмечают наблюдатели, является отсылкой к ее воспитанию как дочери протестантского пастора и религиозной принадлежности ее партии, Христианско-демократическому союзу (ХДС).

Ее второй выбор, композиция Хильдегард Кнеф "Für mich soll Rosen regnen" ("Мне должны дождь из красных роз"), философская песня о амбициях юноши, который всегда хочет побеждать.

Однако выбор заключительной композиции, в котором комментаторы ищут подтекст и скрытые сообщения, пал на песню Du hast den Farbfilm vergessen Нины Хаген ("Вы забыли цветную пленку").

Впервые записанная в 1974 году в традиционном шлягерском стиле, песня стала хитом в поп-чартах Восточной Германии, прежде чем Хаген эмигрировала на Запад, где она погрузилась в лондонские субкультуры и стала культовой панк-фигурой Западной Германии в 1980-е годы. Как отмечают наблюдатели, это крайне неожиданный выбор для уходящего канцлера: за ее 16 лет у власти Меркель почти не выдвигала на первый план свое восточное воспитание.

В композиции, стихи которой были написаны Куртом Деммлером, Хаген упрекает своего парня Майкла за то, что во время отпуска на остров Хиддензее он снял только черно-белый фильм о путешествии и никто не увидит "как здесь было красиво". Хотя песня не подвергалась цензуре со стороны властей восточногерманского государства, поклонники Хаген в то время восприняли ее как скрытую критику социалистической страны, и "ее серых и мрачных будней, где цветные фильмы были редкостью".

Некоторые комментаторы высказали предположение, что Меркель, возможно, увидела более современный смысл в песне Хаген: разочарование женщины по поводу того, что мужчины пренебрегают своей работой, которое также можно рассматривать как "прощальный укор" со стороны Меркель к работавшим с ней коллегам-мужчинам.