На выставке в Египте впервые показаны 30 боеприпасов нового поколения

Международная выставка оборонной промышленности EGYPT DEFENSE EXPO (EDEX-2021) проходит в столице Египта, Каире, с 29 ноября по 2 декабря 2021 года. Это уже вторая выставка. Первая состоялась в 2018 году.

Участие нашей страны, можно сказать, скромное, но достаточно содержательное. С учетом того, что EDEX - единственный оружейный салон в Северной Африке, на котором есть возможность продемонстрировать новейшие военные системы и оборудование потенциальным заказчикам.

Одну из самых обширных и интересных экспозиций представил холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех. Демонстрируется около 30 образцов боеприпасов нового поколения, а также парашютно-десантная техника.

Как сообщила пресс-служба холдинга, "НИМИ им. В.В. Бахирева" представил широкую номенклатуру боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии калибром от 57 до 152 мм. Центральное место в экспозиции заняла линейка танковых боеприпасов 125 мм калибра, среди которых выделяются новинки - "Манго-М" и "Свинец-2". Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным, в том числе, усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Их ключевая особенность в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 - повышенная бронепробиваемость.

"Выставка "EDEX-2021" вызывает большой интерес для предприятий российской оборонной промышленности. Во-первых, Египет проявляет традиционный интерес к продукции наших предприятий. В том числе это связано с тем, что на вооружении армии находится большое количество танков, БТР и гаубиц российского и советского производства. Во-вторых, выставка объединяет в себе два крупнейших рынка - Ближний Восток и Африканский континент. Учитывая все это, надеемся, что работа в рамках выставки пройдет максимально плодотворно, и мы станем традиционными участниками Египетских мероприятий оборонной промышленности", - сказал накануне открытия выставки гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков.

В рамках экспозиции также демонстрируются самые известные и успешные разработки НПО "Базальт". Особого внимания заслуживает реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, которая является первой в мире и пока единственной системой противотанкового оружия, способной преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.

На "EDEX-2021" представлена объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ. Эта очень мощная бомба предназначена для всевысотного применения как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов. Особенно эффективна в горных условиях.

Еще один экспонат, который представлен на выставке, - универсальная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-500У, которая поражает военно-промышленные объекты, легкобронированную технику, железнодорожные узлы, войсковые фортификационные сооружения, живую силу, обеспечивает надповерхностное, мгновенно-контактное, замедленное действие.

Среди авиабомб специального назначения можно отметить практическую авиационную бомбу П-50Т, которая предназначена для обучения летного состава бомбометанию и может быть использована в любое время суток, а также М6 (М6Т) - авиабомбу, созданную для обучения личного состава ПВО и ВВС и имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах. Конструкция мишени и тары М6 позволяет обеспечить ее хранение и применение в любых климатических условиях, в том числе в тропиках.

Кроме того, на стенде "Технодинамики" экспонируются взрыватели нового поколения производства НПО "Поиск". Так, взрыватель И-346 предназначен для комплектования универсальной электрической самонаводящейся торпеды ТЭ-2, имеет высокий уровень безопасности и надежности в условиях эксплуатации и аварийных ситуациях. Взрыватель оснащен механизмом, обеспечивающим его взведение при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также имеет контактный датчик цели, срабатывающий при различных углах встречи с целью, устойчивый к возмущающим воздействиям, возникающим при ходе торпеды и при соседних взрывах. В случае промаха по цели подрыв торпеды осуществляется при помощи механизма самоликвидации.

В экспозиции "Технодинамики" можно увидеть и образцы парашютно-десантной техники производства Ивановского парашютного завода "Полет". В частности, парашютную систему специального назначения "Invisible". Она предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков с высот 900-8000 метров на скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/час при общей полетной массе до 190 кг. Парашютная система состоит из основного тринадцатисекционного парашюта типа "крыло" площадью 32,5 кв. м, запасного девятисекционного площадью 27 кв. м и ранца с подвесной системой. Дальность полета под основным парашютом с высоты 8 км с учетом попутного ветра до 60 км. Для долгого нахождения под куполом на системе предусмотрено специальное сидение. Вес системы - не более 21 кг. При этом на ранце предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг, установлена система навигации "ТРАНЗИТ" и электронный страхующий прибор. "Invisible" оборудован дополнительным поясным обхватом для крепления снаряжения, например, кислородного оборудования, а также быстроразъемными карабинами для оперативного освобождения от подвесной системы после приземления.

В первый же день работы выставки в Каире экспозиция "Технодинамики" стала одной из самых посещаемых.