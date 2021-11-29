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29 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 29 ноября 2021 года № 211 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 23.11.2021 № 58-00-05/3-7531-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 30.11.2021 включительно" заменить словами "по 31.12.2021 включительно";

1.1.2. подпункт 3.1 после слов "развитию экспорта российских товаров;" дополнить словами "обучающих и форумных мероприятий для представителей малого бизнеса и организаций-экспортеров;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко



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