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29.11.2021 14:10
Рубрика: Власть

Песков рассказал о дальнейших шагах РФ в связи с появлением штамма "омикрон"

Возможные дальнейшие шаги РФ в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" будут зависеть от выводов, которые сделают ученые. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Он напомнил, что сейчас весь мир и Всемирная организация здравоохранения пытаются понять, насколько штамм "омикрон" опасен.

"Эта информация анализируется в правительственном штабе, весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию", - сказал представитель Кремля.

Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из десяти стран и автономий. В список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг.

Ранее в ВОЗ заявили, что общий глобальный риск, связанный с новым штаммом коронавируса, оценивается как очень высокий из-за его мутаций и заразности.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

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