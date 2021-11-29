Привитых от COVID-19 должны насторожить два симптома коронавируса

Даже после прививки можно подхватить COVID-19, и главными симптомами могут стать чихание и частый кашель. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса.

Поэтому даже после прививки, если появились такие симптомы, лучше остаться дома и сделать тест на SARS-CoV-2. Перенося заболевание в легкой форме, можно стать его разносчиком. Другие два симптома заражения - потеря вкуса и обоняния (но они больше характерны для штамма, который нынче встречается очень редко).

Тем временем сообщается о распространении нового штамма COVID-19 под названием B.1.1.529 ("омикрон"), он имеет 32 мутации, что делает его более неуязвимым к вакцинам.