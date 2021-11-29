ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем

Столичные инспекторы ГИБДД на МКАД остановили такси, за рулем которого находился ребенок.

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, водитель такси, посадивший малыша на колени, привлечен к ответственности. На него составлен административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров по статье 12.23 КоАП.

Также дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юридического лица, на которое зарегистрирован автомобиль такси.

Ранее "РГ" сообщала, что на МКАД в районе рынка "Садовод" водители заметили такси Hyundai, за рулем которого находился ребенок.