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Текст:   Александр Мелешенко 
15:24 29.11.2021

Москва вошла в тройку лидеров по числу оформленных за один день ипотек

Москва вошла в тройку регионов-лидеров по числу ипотек, оформленных в электронном виде за один день - такой сервис заработал лишь три с лишним месяца назад, однако пользуется большой популярностью. Об этом заявил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Фото: iStock
Стало известно, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке

"20 ноября исполнилось ровно три месяца с начала электронной регистрации ипотеки за один день на вторичное жилье в Москве, - напомнил он на совещании с представителями банковского сектора. - За это время более 11,5 тысячи человек за 24 часа смогли оформить свои права на квартиры, купленные с кредитными средствами. От месяца к месяцу мы видим растущую динамику, можно с уверенностью сказать - проект успешный и востребован среди горожан".

По словам Майданова, в перспективе услугу электронной регистрации в короткие сроки планируется распространить и на другие виды сделок с недвижимостью.

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