Владимирские соцработники признаны одними из лучших по итогам профессионального конкурса

Специалисты учреждений социального обслуживания населения Владимирской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства, получив награды в четырех номинациях.

Таким образом, регион стал третьим по числу победителей и призеров среди субъектов РФ. Торжественное награждение лучших соцработников прошло в формате видеоконференцсвязи в Министерстве труда и социальной защиты.

Лучшим в стране молодым специалистом организации социального обслуживания в номинации "Открытие года" стала заведующая отделением организационно-методической работы Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Марина Фомина.

В номинации "Стабильность и качество" (лучшая организация, предоставляющая соцуслуги в форме соцобслуживания на дому) третье место заняла директор Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания Наталья Крошкина.

Третье место в номинации "Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам присуждено завотделением реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Екатерине Поповой.

Специалист по комплексной реабилитации Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития Ксения Станкевич стала третьей в номинации "Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов".